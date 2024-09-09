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«Подходит жирная пища»: врач Поляков рассказал о еде, препятствующей застою желчи

«Подходит жирная пища»: врач Поляков рассказал о еде, препятствующей застою желчи

Врач-эндокринолог Антон Поляков: бороться с застоем желчи помогают не только специальные препараты. Застой желчи, имеющей большое значение для процессов переваривания пищи, – опасное из-за своих последствий явление.

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