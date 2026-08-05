www.globallookpress.com/Christophe Gateau Глава киевского режима Владимир Зеленский предположил, что Запад сокращает поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot для "сговорчивости" Украины.
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