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Зеленский считает, что Запад лишил Киев ракет Patriot для сговорчивости

Зеленский считает, что Запад лишил Киев ракет Patriot для сговорчивости

www.globallookpress.com/Christophe Gateau Глава киевского режима Владимир Зеленский предположил, что Запад сокращает поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot для "сговорчивости" Украины.

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