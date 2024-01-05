Почему на Руси в день Ксении, отмечаемый 6 февраля 2024 года, запрещалось есть после заката солнца Ксения Кирпик Верующие, встречая 6 февраля 2024 года, отмечают память святой мученицы Ксении Петербургской.
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