Сегодня электроэнергию отключают только в Астрахани и Знаменске

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. Во вторник, 4 февраля, плановые отключения электричества коснутся только Астрахани и Знаменска: Самое короткое отключение продлится 1 час, самое длительное – 10 часов.
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