Британская компания разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer

Британская компания Pearson Engineering разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer.Мы реагируем на рост спроса, вызванный распространением противотанковых мин на Украине и угрозой, создаваемой с их стороны солдатам- отметили в компании.
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