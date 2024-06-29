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Британская компания разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer

Британская компания разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer

Британская компания Pearson Engineering разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer.Мы реагируем на рост спроса, вызванный распространением противотанковых мин на Украине и угрозой, создаваемой с их стороны солдатам- отметили в компании.

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