Минюст внес в список иноагентов писателя Михаила Веллера*

Министерство юстиции РФ добавило в список иноагентов писателя Михаила Веллера*, предпринимателя Анастасию Татулову*, «Российское социалистическое движение»* (РСД) и два ООО: «Большая семерка»* и «Институт нейрокогнитивных исследований»*.
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