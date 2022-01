Оргигинал публикации — Netflix и New Balance выпустили кроссовки со вставками из настоящего метеорита возрастом 4,5 млрд летЧтобы продвинуть фильм «Don’t Look Up» с Лео ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях, Netflix заключил партнерское соглашение с манчестерским производителем кроссовок MattB Customs, чтобы создать уникальную пару New Balance 550.