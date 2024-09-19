ТАСС: Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина вину признал, но не раскаялся

Фигурант покушения на политического, общественного и военного деятеля и писателя из России Захара Прилепина Александр Пермяков, хоть и предоставил показания признательного характера, раскаяния не проявил.
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