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ТАСС: Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина вину признал, но не раскаялся

ТАСС: Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина вину признал, но не раскаялся

Фигурант покушения на политического, общественного и военного деятеля и писателя из России Захара Прилепина Александр Пермяков, хоть и предоставил показания признательного характера, раскаяния не проявил.

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