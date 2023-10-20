Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Ъ»: власти готовят меры по ужесточению контроля за самокатчиками

«Ъ»: власти готовят меры по ужесточению контроля за самокатчиками

Правительство России официально утвердило «дорожную карту», в соответствии с которой планируется ужесточить правила пользования средствами индивидуального передвижения, в частности, самокатами: будут введены новые штрафы и необходимость регистрировать свой транспорт в цифровом реестре.

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