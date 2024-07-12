Население Индии достигнет пика к началу 60-х годов — ООН

Население Индии достигнет пика в 1,7 млрд человек к началу 60-х годов текущего столетия, а затем начнет сокращаться, говорится в докладе ООН World Population Prospects 2024, сообщает 12 июля газета The Economic Times.
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