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Китай

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Ван И нанесет визит в США

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- По приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в период с 26 по 28 октября будет находиться в США с визитом, объявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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