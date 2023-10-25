Ван И нанесет визит в США

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- По приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в период с 26 по 28 октября будет находиться в США с визитом, объявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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