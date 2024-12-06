XX краевые Феофановские образовательные чтения пройдут в Перми

По благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия со 2 по 25 декабря в Перми пройдут XX краевые Феофановские образовательные чтения «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
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