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В США началось расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме

В США началось расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме

www.globallookpress.com/Xinhua Администрация президента США Дональда Трампа проводит расследование в Гарвардском университете и Harvard Law Review после сообщения о предполагаемой дискриминации по расовому признаку в юридическом журнале, сообщает CNBC.

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