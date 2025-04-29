В США началось расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме

www.globallookpress.com/Xinhua Администрация президента США Дональда Трампа проводит расследование в Гарвардском университете и Harvard Law Review после сообщения о предполагаемой дискриминации по расовому признаку в юридическом журнале, сообщает CNBC.
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