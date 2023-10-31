Иностранные корабли откроют стрельбу в Финском заливе

Опасная зона составит 25 км.Власти Финляндии объявили об учениях пограничников. На сайте пограничной службы 30 октября появилось объявление, что корабельная артиллерия откроет стрельбу в Финском заливе возле Котки.
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