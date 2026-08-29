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Царьград

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Минобороны России: уничтожены 715 дронов и 8 ракет ВСУ

Минобороны России: уничтожены 715 дронов и 8 ракет ВСУ

В субботу Министерство обороны России объявило о ликвидации 715 беспилотников и восьми крылатых ракет "Фламинго" ВСУ.

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