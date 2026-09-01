Кем был Тим Кук, покидающий спустя 15 лет пост гендиректора Apple

Тим Кук завершил работу на посту генерального директора Apple, который занимал около 15 лет. Он возглавил Apple 24 августа 2011 года, сменив Стива Джобса.
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