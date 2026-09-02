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Царьград

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Город умирающих зверей: Об этой части войны говорят мало

Город умирающих зверей: Об этой части войны говорят мало

Животные на войне — те, кого бросили в квартирах, кто дичал на улицах и кто спасал людей. Истории, о которых почти не говорят.

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