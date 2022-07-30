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Бывший разведчик США Риттер заявил, что приказ ударить по СИЗО в Еленовке отдали высшие органы власти Украины

Бывший разведчик США Риттер заявил, что приказ ударить по СИЗО в Еленовке отдали высшие органы власти Украины

Экс-офицер военной разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер сообщил, что Киев нанес удар по следственному изолятору в Еленовке с целью убийства собственных пленных солдатов, ведь они предоставляли показания, вредящие украинскому руководству.

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