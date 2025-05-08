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Врач предупредил россиян об опасности похмельного синдрома

Врач предупредил россиян об опасности похмельного синдрома

Похмельный синдром — это не просто неприятное утро после застолья, а комплекс токсических, нейромедиаторных и метаболических нарушений, который может представлять серьезную опасность для здоровья, сообщил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

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