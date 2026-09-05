Уиткофф и Кушнер привезли в Кремль ультиматум. Россию провоцируют на ядерный удар?

Сегодня в Кремле состоялись переговоры спецпосланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.
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2 moskva-putinu.ru. Письмо Путину . Детей 10 тысяч – чтоб они не мстили бандеровскому зверью - за убитых родителей, зелёный упырь продал на запад, как живой товар – на органы. И после этого, у зелёного упыря, от радости большой наживы за продажу детей - последние мозги вытекли. Стал требовать от нас, чтобы РФ вернула 10 000 детей на бандеровскую Украину. Когда зелёному упырю сказали – спроси у Нидерландских патологоанатомов, кому они продали детей, или их органы. Зелёный упырь стазу заткнулся. Вообще, зелёный упырь, со своей ведьмой женой, поставили на поток продажу славянских детей, толерантному западу, как живой товар – на органы. На продаже живого товара на органы – ведьма – жена зелёного упыря стала самой богатой, на всей бандеровской Украине. Таким образом, с помощью наших иуд переговорщиков и главнокомандующего РФ – невольно помогли развязать, самую жестокую войну, между славянами – братьями по крови. Хохлы поверили постановочным видео и сказали. Что теперь будут убивать всех русских – стариков, женщин и детей – что сейчас бандеровское бешеное зверьё и делает. Вот к чему приводят переговоры, и уступки бешеным бандеровским людоедам, зараженные нацистской – фашистской - бандеровской идеологией убийц - Европейские русофобы, США. И самые главные разработчики всех кровавых операций, по уничтожению мирного населения, к тому же самые лживые – правители туманного Альбиона. Владимир Владимирович Вы, почему предоставляете, и не где не говорите как Залужный – этаж нелюди, который время наступления в 2023 году, гнал впереди войск ВСУ гражданское население. Таким образом Залужный разминировал проход, для бандеровских войск. Сколько там было уничтожено мирного населения – история умалчивает. И теперь этот изверг - собирается стать президентом бандеровской Украины. Тоже самое главный террорист – экстремист мирового масштаба Буданов, который виновен в уничтожении много мирных людей, а также в подрыве пассажирских поездов. Подготовил и осуществил в Подмосковье в «Крокус Сити Холлс» - где было убито, зарезано 149 отдыхающих мирных людей, и 600 раненых – тоже собрался в президенты. Всеми ими командует зелёный упырь – второй после Гитлера. Передать Трампу, надо было, через посланников, чтоб президент США, прочитал и увидел видео – с каким людоедам он здоровается и проводит беседы – сам становится фашистом – нацистом. Владимир Владимирович – почему не скажете всему российскому народу - кто Вам и всем вашим помощникам запретил говорить, и показывать видео, на всех саммитах, и встречах - о всех бандеровских зверствах, у нас в стране, и на Украине. Почему до вас всех ни как это не дойдёт – что когда народы мира узнают – что такое зараженная бешенством – бандеровская власть убийц – то их быстро уничтожат. Потому что запущенное бешенство не лечится. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ РФ - УНИЧТОЖЕННИЕ БАНДЕРОВСКОГО РЕЖИМА УБИЙЦ. И ГЛАВНЫХ ЛЮДОЕДОВ УКРАИНЫ ЗЕЛЁНОГО УПЫРЯ И ЕГО ШАЙКИ - АРЕСТ. СУД. И КАК НЕМЕЦКИХ НАЦИСТОВ – КАЗНЬ ЧЕРЕЗ ПОВЕШИВАНИЕ. КАК СКАЗАЛ УМНЫЙ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ПАТРИОТ РОССИИ «АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН: ПРЕДЛАГАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С БАНДЕРОВСКОЙ УКРАИНОЙ МОГУТ ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТЫ И ВРАГИ РУССКОГО НАРОДА!!!!! За 18,08.2026 - посмотрел вечернюю передачу по ТВ – «Большая игра» и до меня, наконец, дошло. Я всё ругал генералов – что же тактику войны придумали войска РФ – выдавливание с укрепленных позиций войска ВСУ, которые отходят на вновь созданные новые укреплённые позиции. А наши войска опять их выдавливают, и конечно многие погибают. Из-за этого мы и топчемся на месте пятый год. А, во время ВОВ, российские войска от Москвы, за это время - до взятия Берлина дошли. И как это делали шахтёры Донбасса, победной поступью гнали бандеровское зверьё, освобождая свою землю от бесов, создавая большие котлы, где бандеровцы сдавались сотнями, отдавая своё вооружение шахтёрам. И города и сёла оставались целыми. Многие тогда русскоговорящие области надеялись, что скоро шахтёры придут, и помогут им с оружием, чтоб освободится, от бандеровского ига убийц. PS.Итоги года с Владимиром Путинымmoskva-putinu
1moskva-putinu.ru. Письмо Путину . Владимир Владимирович - Вы опять предаёте Российский народ на уничтожение. Прежде, чем разговаривать с посланниками из США о будущем устройства мира между РФ - должно были сказать посланникам Трампа. Что переговоры могут быть только - без бандеровской Украины. Бандеровцы, которые виновны в уничтожении миллионы мирных людей - должны быть уничтожены - как бешеные собаки. Начиная счёт, с 2014 года, когда, с помощью США, англосаксов, и Евросоюза – произвели кровавый государственный переворот в Киеве. Чтоб ни кто, не мог бандеровской власти убийц противостоять – они создали по всей Украине камеры пыток и смерти –так называемые библиотеки. И всех, кто был против бандеровской власти убийц. Арестовывали, беседовали с ними, пытали, карали, и кто не перевоспитывался – убивали. А их детей продавали толерантному западу, как живой товар - на органы. Почему Вы – как президент РФ, не предъявили им ультиматум, в котором фашистский нацистский бандеровский режим убийц, с помощью американских спутников, уничтожает мирное население РФ, в том числе и детей. Считается что США участник в этом конфликте, на стороне бандеровского режима убийц. РФ в праве тоже будут делать с американцами. В первую очередь, предупредить надо было, что все спутники, которые летают над РФ, и Украиной - будут сбиваться, если таким образом, бандеровское зверьё будет убивать мирное российское население. И обязательно надо было предъяви американцам – в сотнях доказанных документах, о чудовищных зверствах бандеровскими людоедами - совершённых против человечества, на русском, и английском языке. И видео, которые имеются. В первую очередь надо было американцам показать видео, показанное по ТВ каналу «60 минут», где пленные ВСУ рассказывали. Что зелёный упырь особенно озверел, как рассказывают пленные ВСУ – и раньше тоже такое было. А когда бандеровские людоеды - ворвались в Курскую область. Конченый наркоман, - зелёный упырь приказал войсковым командирам постоянно это делать - чтоб их солдаты, переодевались в военную форму РФ, надевали маски и с особой жестокостью - насиловали молоденьких девочек – совсем детей. А потом, чтоб не было свидетелей – убивают. Все эти чудовищные действия бандеровские командиры снимают на видео, и передают все заснятое видео зелёному упырю. Зелёный упырь, со своей ведьмой женой, с большой радостью, показывают все эти постановочные видео, по всему миру, и говорят, какие русские жестокие. Также, в прошлом году зелёный упырь, передал эти постановочные видео призывникам, которым ещё не использовалось 25 лет, и отправили десант за границу, во многие страны, чтоб они показывали эти постановочные видео своим сверстникам, и говорили – какие русские жестокие. В развалинах, и подвалах Курской области до сих пор находят, истерзанных, изнасилованных, и жестоко убитых молоденьких девочек. Есть живые свидетели, даже те же украинские военнопленные. А ещё пленные говорили, кто отказывается из солдат ВСУ, производить, эти чудовищные акты – расстреливают, как неблагонадёжных. Почему Вы Владимир Владимирович, всё скрываете, и не рассказываете – почему такая жестокая мясорубка, началась между славянами – братьями по крови. После того, когда войска РФ, по договору состряпанному нашими иудами переговорщиками, совместно с бандеровскими людоедами - по «АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ». По приказу главнокомандующего – войска РФ ушли от Киева. Победа была рядом, осталось немного окружить Киев. Что сказать – произошло страшное предательство мирного украинского население, которое радовалось освобождению, от бандеровского ига убийц, и согласны были жить одной семьёй, как это было при СОЮЗЕ. А вы их бросили, на растерзание бешеным бандеровским людоедам. Через двое суток, как российские войска ушли от Киева. Злостные англичане, посоветовали зелёному упырю – расстрелять всё мирное население, которое радовалось воинам РФ. Конченый наркоман – зелёный упырь, приказал бешеным бандеровским шакалам, расстрелять всё местное население, и бросить вдоль дорог. На третьи сутки, после того, как войска РФ ушли от Киева. Зелёный упырь привёз журналистов, и сказал. Когда российские войска убегали от Киева – расстреляли всё местное население. Журналисты, снимавшие это побоище, они были поражены - большим количеством трупов. Никто не обратил, на свежую кровь, и не было стервятников и ворон, которые должны были слететься на пиршество - со всей округи, за такой длинный промежуток времени. На всех трупах были белые повязки, которые указывали – что эти люди убитые по приказу зелёного упыря, при жизни очень радовались освобождению от бандеровского ига убийц. PS.http://1moskva-putinu.ru