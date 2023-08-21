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Сборная Багамских островов обыграла Аргентину в финале предквалификационного турнира к ОИ-2024

Сборная Багамских островов с несколькими игроками НБА в составе обыграла команду Аргентины в финале предквалификационного турнира к Олимпийским играм в Париже.

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