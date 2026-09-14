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Царьград

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Кулемзин сообщил о пострадавших от атаки дрона в Донецке

Кулемзин сообщил о пострадавших от атаки дрона в Донецке

В Донецке, ДНР, в результате атаки украинского дрона пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1965 года рождения.

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