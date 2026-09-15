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Царьград

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Кравцов подтвердил синхронизацию ЕГЭ с учебными программами

Кравцов подтвердил синхронизацию ЕГЭ с учебными программами

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил на Международном фестивале молодежи, что задания ЕГЭ теперь полностью синхронизированы с едиными школьными программами, исключая вопросы о включенных темах.

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