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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бразилия проиграла 3 матча подряд и идет 6-й в отборе на ЧМ. Безвыигрышная серия достигла 4 матчей

Бразилия проиграла 3 матча подряд и идет 6-й в отборе на ЧМ. Безвыигрышная серия достигла 4 матчей

Команда тренера Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

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