В Петербурге мужчину задержали за надругательство над 17-летней девушкой

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над несовершеннолетней. Об этом сообщает управление МВД по региону.
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