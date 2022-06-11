Яхья об уходе с поста техдиректора академии «Спартака»: «У мамы проблемы со здоровьем. Хочу быть рядом с ней»

Антар Яхья объяснил свой уход с поста технического директора академии «Спартака». — Можете ли вы рассказать о причинах отъезда? — Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем.
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