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Яхья об уходе с поста техдиректора академии «Спартака»: «У мамы проблемы со здоровьем. Хочу быть рядом с ней»

Антар Яхья объяснил свой уход с поста технического директора академии «Спартака». — Можете ли вы рассказать о причинах отъезда? — Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем.

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