России придется отказаться от моратория на РСМД – Лавров

Мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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