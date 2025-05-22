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Царьград

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Саперы на Шумшу: 43 гектара до 80-летия Победы очистят от взрывоопасных предметов

Саперы на Шумшу: 43 гектара до 80-летия Победы очистят от взрывоопасных предметов

Саперы Восточного военного округа начали очистку острова Шумшу от взрывоопасных объектов. Работы проводятся на территории 43 гектаров в рамках подготовки к созданию мемориального комплекса к 80-летию Победы.

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