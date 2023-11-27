Продается дом со стеклянным гаражом

Прозрачная перегородка в здании придает особое значение дизайну «открытая концепция». На первый взгляд этот выставленный на продажу дом в Урбандейле (штат Айова) выглядит как любой другой современный дом в новых пригородных застройках.
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