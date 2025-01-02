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На курском направлении ВСУ потеряли более 580 военнослужащих за сутки

На курском направлении ВСУ потеряли более 580 военнослужащих за сутки

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" ВС РФ нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гончаровка, Замостье, Куриловка, Локня, Малая Локня, Леонидово, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Погребки, Николаево-Дарьино, Старая Сорочина и Суджа.

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