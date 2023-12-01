Чего не рассказывают о римских гладиаторах:Прекрасные гладиатрикс,забастовки профсоюзов и бои верхом

Интерес XIX века к античности, включая Древний Рим, вышел общей эрудиции боком. Многое из того, что стало восприниматься как факты, придумали литераторы и художники того времени, потому что археология была не развита, а фантазия — наоборот.
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