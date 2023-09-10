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Западу необходимо предъявить серьёзный ультиматум, — Симоньян о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном

Западу необходимо предъявить серьёзный ультиматум, — Симоньян о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном

Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит «какой-то серьезный ультиматум», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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Комментарии
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Лев Добрый
Марго права, давно пора!👍👈🤪
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