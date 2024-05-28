В СДЭК объяснили невозможность выдачи посылок техническим сбоем

ТАСС/Метцель Михаил Системы международного оператора экспресс-доставки СДЭК недоступны, как и данные о количестве посылок, которые пока невозможно выдать получателям, заявил в беседе с РЕН ТВ пресс-секретарь компании Михаил Берггрен.