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В СДЭК объяснили невозможность выдачи посылок техническим сбоем

В СДЭК объяснили невозможность выдачи посылок техническим сбоем

ТАСС/Метцель Михаил Системы международного оператора экспресс-доставки СДЭК недоступны, как и данные о количестве посылок, которые пока невозможно выдать получателям, заявил в беседе с РЕН ТВ пресс-секретарь компании Михаил Берггрен.

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