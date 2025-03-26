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Татар-информ

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В Казани полиция ищет 14-летнюю девочку, которая сбежала из такси

В Казани полиция ищет 14-летнюю девочку, которая сбежала из такси

Автор: Альбина ШафееваНакануне вечером в Казани пропала 14-летняя девочка. Как стало известно «Татар-информу», школьница ехала в такси вместе с матерью, когда автомобиль остановился около одного из домов на улице Годовикова, она неожиданно убежала.

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