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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Мало того, что в канун переговоров в Стамбуле Украина устроила серию масштабных терактов в России, связанных с крушением поездов в Брянской и Курской областях, а также атакой дронами стратегических бомбардировщиков, которых у нас на пересчет, в Мурманской и Иркутской областях - так они еще сегодня будут вести себя на переговорах самым наглым образом.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
И как это Путину встречаться с Зеленским и пожимать этому бандиту руку?  Прекращать эти переговоры, с глухим  какой разговор? Много чего требует,  однако. Европа его науськивает. Чего захотел, детей  вернуть.
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1 д.
л
людмила
Какая-то бессмыслица.
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1 д.
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