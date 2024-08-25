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Основатель Telegram Павла Дурова арестовали во Франции

Основатель Telegram Павла Дурова арестовали во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту. Предполагается, что правоохранительные органы считают бизнесмена вовлеченным в «наркоторговлю, преступления против детей и мошенничество», что связано с отказом Telegram сотрудничать с властями.

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