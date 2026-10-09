В Иркутском муниципальном округе ликвидирован крупный торфяной пожар

Днем 8 октября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в районе деревни Позднякова. На момент прибытия первого подразделения в болотистой местности возле населенного пункта зафиксировано не менее двадцати очагов тления торфа на площади около одного гектара, — рассказали в пресс-службе МЧС Иркутской области.
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