В Иркутском муниципальном округе ликвидирован крупный торфяной пожар

Днем 8 октября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в районе деревни Позднякова. На момент прибытия первого подразделения в болотистой местности возле населенного пункта зафиксировано не менее двадцати очагов тления торфа на площади около одного гектара, — рассказали в пресс-службе МЧС Иркутской области.