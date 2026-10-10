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Воронежские новости

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Благодаря СК сирота из Воронежской области получил ключи от дома

Благодаря СК сирота из Воронежской области получил ключи от дома

22-летний Александр Ртищев, оставшийся без родителей, восемь лет стоял в очереди на жильё и получил благоустроенный дом только после обращения в Следственный комитет.

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