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Как антироссийская «оппозиция» планирует устроить в России новый вооружённый мятеж

Как антироссийская «оппозиция» планирует устроить в России новый вооружённый мятеж

Подавленный мятеж Пригожина и пригожинцев ещё долго будет будоражить умы наших врагов. Ещё бы: не считая Чеченских кампаний, бросок путчистов через Ростов на Москву был самым крупным вооружённым выступлением в России аж за тридцать лет, начиная с конфликта вокруг Верховного совета в 1993 г.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Ещё один проплаченный глашатай министерства обороны.  А сейчас России так нужно министерство и министр нападения!   Но у МО сейчас главный вопрос, - проведение выставки &quot;Армия 23&quot; и празднование дня МВФ.   Организаторами уже назначены &quot;нужные&quot; люди и деньги им выделены. Это во время боевых действий, когда боевая техника нужна не в виде экспонатов, а на фронте.  Да и деньги из бюджета нужнее для обеспечения войск всем необходимым.  Не время их дербанить на всякие шоу.   Похоже прав был Пригожин.  Но за правду наши бизнесмены в погонах строго карают.
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