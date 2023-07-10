Подавленный мятеж Пригожина и пригожинцев ещё долго будет будоражить умы наших врагов. Ещё бы: не считая Чеченских кампаний, бросок путчистов через Ростов на Москву был самым крупным вооружённым выступлением в России аж за тридцать лет, начиная с конфликта вокруг Верховного совета в 1993 г.
Как антироссийская «оппозиция» планирует устроить в России новый вооружённый мятеж
Комментарии
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Александр Лагуткин
Ещё один проплаченный глашатай министерства обороны. А сейчас России так нужно министерство и министр нападения! Но у МО сейчас главный вопрос, - проведение выставки "Армия 23" и празднование дня МВФ. Организаторами уже назначены "нужные" люди и деньги им выделены. Это во время боевых действий, когда боевая техника нужна не в виде экспонатов, а на фронте. Да и деньги из бюджета нужнее для обеспечения войск всем необходимым. Не время их дербанить на всякие шоу. Похоже прав был Пригожин. Но за правду наши бизнесмены в погонах строго карают.
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