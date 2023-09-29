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"ВКР": российские военные уничтожили последние мосты через Оскол ракетами Х-38МЛ

"ВКР": российские военные уничтожили последние мосты через Оскол ракетами Х-38МЛ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили последние переправы через реку Оскол новейшими высокоточными ракетами Х-38МЛ класса "воздух-поверхность", сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

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