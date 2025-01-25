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Царьград

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Израильские заложники из сектора Газа переданы Красному Кресту для ЦАХАЛ

Израильские заложники из сектора Газа переданы Красному Кресту для ЦАХАЛ

Четыре израильских заложника в секторе Газа переданы Международному Комитету Красного Креста. Они находятся в пути для передачи силам ЦАХАЛ.

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