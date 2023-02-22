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Рябков заявил о возможных провокациях Запада после приостановления Россией участия в ДСНВ

Рябков заявил о возможных провокациях Запада после приостановления Россией участия в ДСНВ

После приостановки участия России в договоре о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от Запада можно ожидать провокации.

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