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Американская авиация взяла Донбасс на прицел: дрон летал 12 часов

Американская авиация взяла Донбасс на прицел: дрон летал 12 часов

Военные США продолжают оказывать поддержку Украине в противостоянии на Донбассе. Разведывательная авиация ВВС США совершает регулярные вылеты в акваторию Чёрного моря, к западным границам России и вплотную приближается к крымскому побережью.

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