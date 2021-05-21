Американская авиация взяла Донбасс на прицел: дрон летал 12 часов

Военные США продолжают оказывать поддержку Украине в противостоянии на Донбассе. Разведывательная авиация ВВС США совершает регулярные вылеты в акваторию Чёрного моря, к западным границам России и вплотную приближается к крымскому побережью.
Военные США продолжают оказывать поддержку Украине в противостоянии на Донбассе. Разведывательная авиация ВВС США совершает регулярные вылеты в акваторию Чёрного моря, к западным границам России и вплотную приближается к крымскому побережью.
Свежие комментарии