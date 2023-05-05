Деннис Шредер потянул Дрэймонда Грина за ногу во время преодоления заслона

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер в одном из эпизодов второго матча с «Голден Стэйт» (100:127, 1-1) потянул форварда «воинов» Дрэймонда Грина за ногу во время преодоления заслона.