Недалеко от Усть-Камчатска произошло два землетрясения

Сразу два землетрясения за один день магнитудой 4,8 и 4 выявлены у берегов Камчатки, 17 ноября передает пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
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