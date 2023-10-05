Aperol могут запретить для поставок по параллельному импорту

Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, подала иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием запретить ввозить и продавать напитки под торговой маркой Aperol местному дистрибутору «Мастер-Трейд», пишет «Ъ».
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