Отец погибшего ребенка из красноярского села рассказал о трагедии

Отец погибшего в селе Красная Сопка Красноярского края младенца рассказал о произошедшей трагедии. Напомним, руководитель Назаровской межрайонной прокуратуры Владислав Беспалов ранее сообщил, что причиной смерти трехмесячного ребенка в красноярской семье, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, предварительно является асфиксия из-за рвотных масс.