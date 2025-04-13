Русские на службе ВСУ: Впрочем, все они - уже не русские, а выруси

Балу -

"Итак, вполне очевидно, что многие высокопоставленные украинские офицеры имеют уж очень много общего с Россией." ... Ничего общего с Россией эти мрази уже не имеют... Там хохлизм забил всё... И это не только у означенных тварей, но и у большинства жителей украины... Именно поэтому, всячески и везде негативно отзываясь о России и желая русским смерти, они потом очень сильно удивляются, когда их не пускают в Россию...