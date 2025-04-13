Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Противостояние России и Украины - это гражданская война. Данный факт подтверждается фамилиями украинских военных и их национальностью.
Русские на службе ВСУ: Впрочем, все они - уже не русские, а выруси
Комментарии
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Балу -
"Итак, вполне очевидно, что многие высокопоставленные украинские офицеры имеют уж очень много общего с Россией." ... Ничего общего с Россией эти мрази уже не имеют... Там хохлизм забил всё... И это не только у означенных тварей, но и у большинства жителей украины... Именно поэтому, всячески и везде негативно отзываясь о России и желая русским смерти, они потом очень сильно удивляются, когда их не пускают в Россию...
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10 час.
Viktor Tumpurov
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5 час.
igor kim
Капитализм массово порождает предателей. Капитализм - это катастрофа России и ее народа.
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4 час.
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