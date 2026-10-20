Азербайджан снизил экспорт газа на 2,9% с начала года По данным Гостамкомитета Азербайджана, экспорт задекларированного природного газа за январь–сентябрь 2026 года составил более 17,99 млрд м³ — на 2,9% меньше, чем годом ранее.