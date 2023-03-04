111 случаев заражения ковидом выявили за сутки в Алтайском крае Госпитализированы 12 человек В Алтайском крае за за сутки выявили 111 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 12 человек, свидетельствуют данные сайта "Стопкоронавирус.