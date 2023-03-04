Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Это от недостатка ума! Депутаты опустят страну своими перелётами в бизнес классе в ноль!Известный политол...
  • Olga Chuhutina
    А может быть  воспитывать надо этого чиновника.  Хотя врядли  это поможет.Алтайский чиновни...
  • Алина Белова
    Мальчик  из  многодетной  семьи  и  получает  достойное  воспитание.. Честь его  родителям и низкий  поклон, а ему  з...За что Бастрыкин ...

111 случаев заражения ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

111 случаев заражения ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

111 случаев заражения ковидом выявили за сутки в Алтайском крае Госпитализированы 12 человек В Алтайском крае за за сутки выявили 111 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 12 человек, свидетельствуют данные сайта "Стопкоронавирус.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх